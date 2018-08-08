تكريم 86 طالبا من أوائل الإعدادية والثانوية العامة والتعليم الفنى بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

كرم اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية 86 طالبا وطالبة من أوائل الشهادة الإعدادية والثانوية العامة والتعليم الفنى وطلبة مدارس الصم والمكفوفين على مستوى محافظة الغربية، وذلك خلال الحفل الذى أقيم بديوان عام المحافظة بحضور الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية وعزت توفيق رئيس مجلس الأمناء بمحافظة الغربية.

بدأ الحفل بالسلام الجمهورى ثم تلاوة آيات الذكر الحكيم، ثم كلمة الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم والتى أكد فيها على دعم محافظ الغربية لمنظومة التعليم بالمحافظة وتوفير مساحات الأراضى اللازمة لبناء المدارس للحد من كثافة الفصول والقضاء على التسرب من التعليم.

كما قدم التهنئة للطلبة الأوائل وأولياء أمورهم داعياً إلى مواصلة التفوق لرفع شأن مصر بين دول العالم.

وتخلل الاحتفالية فقرات فنية وغنائية لطلبة معهد النور للمكفوفين بالغربية.