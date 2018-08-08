تعليم الوادى الجديد يستكمل برنامج الرحلات العلمية للطلاب

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

رافق الدكتور إبراهيم التداوى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد عدد من طلاب وتلاميذ إدارة الخارجة التعليمية ومنسوبي تعليم الديوان وإدارة الخارجة في رحلة علمية تثقيفية لمتحف آثار الوادي الجديد بالخارجة بحضور وكيل المديرية ومديرعام الخدمات التربوية ووكيل إدارة الخارجة التعليمية وعدد من المشرفين بالمديرية.

وقال التداوي إنه في إطار تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتوجيهات اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد بعمل وتنشيط السياحة الداخلية (داخل المحافظة) لطلاب وتلاميذ المحافظة وتحت عنوان "اعرف بلدك" ، ومن خلال بروتوكول التعاون المثمر المبرم بين آثار الوادي الجديد ومتحف آثار الوادي الجديد بالخارجة حيث تم تنفيذ باكورة الرحلات المنفذة والتي كانت البداية مع طلاب إدارة الخارجة التعليمية.

وأضاف التداوى أن عدد الطلاب الذين قاموا بزيارة المتحف اليوم هم (400) طالب وطالبة من مدارس إدارة الخارجة وهي ( مدرستي 6 أكتوبر ابتدائي وإعدادي والمدارس الثانوية للبنات "نجيب محفوظ ، الثانوية الجديدة ، الشعراوي" بالإضافة إلى مشرفي المدارس.

وأكد التداوي وكيل التعليم بأن هذه الزيارة العلمية التثقيفية لها الجانب الأكبر من الإفادة خاصة بأنها تخدم على نطاق واسع مناهج الدراسات الاجتماعية بمختلف الصفوف الدراسية.