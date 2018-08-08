"تعليم الأقصر" تنتهى من تجهيز 928 مدرسة قبيل بدء العام الدراسى الجديد

الأقصر – أحمد مرعى

إنتهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، من تجهيز 928 مدرسة على مستوى كافة المراكز والمدن فى المراحل التعليمية المختلفة لإستقبال العام الدراسى الجديد 2018 \2019، حيث تم إنهاء كافة أعمال الصيانة البسيطة وتوزيع مقاعد الطلاب، وتم تسليم كافة الكتب الدراسية لهذه المدارس ليستلمها الطلاب بمجرد بدء العام الدراسى.

ومن جانبه، أكد محمد بدر محافظ الأقصر على أهمية أستعداد الطاقات البشرية من المعلمين والأداريين لأستقبال العام الدراسى الجديد وتعزيز العملية التعليمية بكافة مراحلها المختلفة، ومن الجدير بالذكر أن الـ 928 مدرسة مقسمة على مدن ومراكز المحافظة على النحو التالى 138 مدرسة بمدينة الأقصر ، 346 مدرسة بمدينة أسنا ، 108 مدرسة بمدينة القرنة ، 55 مدرسة بمدينة الزينية ، 207 مدرسة بمدينة أرمنت ، 120 مدرسة بمدينة الطود ، 38 مدرسة بمدينة البياضية متضمنة مراحل التعليم الأبتدائى و الإعدادى والثانوى عام وفنى .