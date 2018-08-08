video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 08 أغسطس 2018 09:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تعليق الطلعات الجوية الإسبانية فوق دول البلطيق بعد إطلاق صاروخ

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 08:30 ص
تعليق الطلعات الجوية الإسبانية فوق دول البلطيق بعد إطلاق صاروخ القوات الجوية
أ ش أ
إضافة تعليق

صرح وزير الدفاع الإستونى يورى لويك أنه تم تعليق طلعات القوة الجوية الإسبانية فوق دول البلطيق، بعد أن أطلقت مقاتلة إسبانية صاروخ "جو - جو" خلال تحليقها فوق الجزء الجنوبى من استونيا، مساء أمس (الثلاثاء) بطريق الخطأ .

وقال لويك - وفق ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية - " جرى سحب المقاتلات الإسبانية من حالة التأهب إلى أن يتضح الموقف، وبدلا منها ستستمر البرتغال بالمهمة، وتحتفظ إسبانيا الآن بالاحتياطي".

وأشار الوزير إلى أن هذا الحادث نادر جداً ويدعو لبالغ الأسف ، وتابع أن " الأمر الأكثر أهمية هو ضمان الأمن وبالتعاون مع الحلفاء لمعرفة ملابسات ما حدث، وهو ما تقوم به الآن قوات الدفاع بنشاط ".

وفي وقت سابق ذكر المكتب الصحفي لقوات الدفاع الإستونية، أن مقاتلة تابعة للقوة الجوية الإسبانية - وهي من طراز "يوروفايتر تايفون 2000" - أطلقت بطريق الخطأ صاروخ "جو – جو" من نوع "إيه آى إم- امرام 120"، وذلك أثناء تحليقها فوق الجزء الجنوبى من استونيا، حيث يتم الآن تحديد مسار طيران الصاروخ، موقعه وحالته، حيث بدأ العسكريون بالبحث عنه.

وتشارك مقاتلات سلاح الجو الإسبانى والبرتغالى فى مهمة لحماية المجال الجوى فوق دول البلطيق ، وهي تتمركز في قاعدة "زوكينى" الجوية فى ليتوانيا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مناورات للأسطول الروسى فى حوض بحر البلطيق بمشاركة أكثر من 10 سفن قتالية

صور.. مواطنو ألمانيا يهربون من حرارة الجو إلى بحر البلطيق

روسيا تتوعد بالرد على مصادقة دول البلطيق على ما يعرف بـ"قائمة ماجنيتسكى"

أسبانيا

البرتغال

دول البلطيق

القوات الجوية الأسبانية

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
السكة الحديد تبدأ طرح مقاعد القطارات الإضافية بالعيد الأسبوع المقبل

السكة الحديد تبدأ طرح مقاعد القطارات الإضافية بالعيد الأسبوع المقبل

مساعد الرئيس الأمريكى يؤكد تقدير بلاده لجهود مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية

مساعد الرئيس الأمريكى يؤكد تقدير بلاده لجهود مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية

حارس مصر الأول القادم.. من يحصد اللقب بعد اعتزال عصام الحضرى دوليًا؟.. تاريخ السد العالى الأسطورى يضع حراس مصر الحاليين فى مأزق كبير أمام الجماهير.. وفكرى صالح يؤكد: الاحتذاء بإصراره وتحديه الحل الوحيد أمامهم

حارس مصر الأول القادم.. من يحصد اللقب بعد اعتزال عصام الحضرى دوليًا؟.. تاريخ السد العالى الأسطورى يضع حراس مصر الحاليين فى مأزق كبير أمام الجماهير.. وفكرى صالح يؤكد: الاحتذاء بإصراره وتحديه الحل الوحيد أمامهم

الغدر القطرى تجاه الأشقاء العرب عرض مستمر.. الدوحة تعلن تأييدها للموقف الكندى ضد المملكة.. الإمارات رداً على الادعاءات القطرية بترحيل المواطنين: إجراءاتنا الاحترازية لا تهدف بأى شكل للإضرار بالمواطن القطرى

الغدر القطرى تجاه الأشقاء العرب عرض مستمر.. الدوحة تعلن تأييدها للموقف الكندى ضد المملكة.. الإمارات رداً على الادعاءات القطرية بترحيل المواطنين: إجراءاتنا الاحترازية لا تهدف بأى شكل للإضرار بالمواطن القطرى

فيديو.. الوليد بن طلال يستحوذ على 2.3 % من أسهم شركة "سناب شات"

فيديو.. الوليد بن طلال يستحوذ على 2.3 % من أسهم شركة "سناب شات"

شركة ألمانية تطور سيارة تعمل بالطاقة الشمسية يمكن شحنها أثناء القيادة

شركة ألمانية تطور سيارة تعمل بالطاقة الشمسية يمكن شحنها أثناء القيادة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة