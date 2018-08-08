تعليق الطلعات الجوية الإسبانية فوق دول البلطيق بعد إطلاق صاروخ

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صرح وزير الدفاع الإستونى يورى لويك أنه تم تعليق طلعات القوة الجوية الإسبانية فوق دول البلطيق، بعد أن أطلقت مقاتلة إسبانية صاروخ "جو - جو" خلال تحليقها فوق الجزء الجنوبى من استونيا، مساء أمس (الثلاثاء) بطريق الخطأ .

وقال لويك - وفق ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية - " جرى سحب المقاتلات الإسبانية من حالة التأهب إلى أن يتضح الموقف، وبدلا منها ستستمر البرتغال بالمهمة، وتحتفظ إسبانيا الآن بالاحتياطي".

وأشار الوزير إلى أن هذا الحادث نادر جداً ويدعو لبالغ الأسف ، وتابع أن " الأمر الأكثر أهمية هو ضمان الأمن وبالتعاون مع الحلفاء لمعرفة ملابسات ما حدث، وهو ما تقوم به الآن قوات الدفاع بنشاط ".

وفي وقت سابق ذكر المكتب الصحفي لقوات الدفاع الإستونية، أن مقاتلة تابعة للقوة الجوية الإسبانية - وهي من طراز "يوروفايتر تايفون 2000" - أطلقت بطريق الخطأ صاروخ "جو – جو" من نوع "إيه آى إم- امرام 120"، وذلك أثناء تحليقها فوق الجزء الجنوبى من استونيا، حيث يتم الآن تحديد مسار طيران الصاروخ، موقعه وحالته، حيث بدأ العسكريون بالبحث عنه.

وتشارك مقاتلات سلاح الجو الإسبانى والبرتغالى فى مهمة لحماية المجال الجوى فوق دول البلطيق ، وهي تتمركز في قاعدة "زوكينى" الجوية فى ليتوانيا.