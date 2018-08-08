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تعرف على 5 معامل طب شرعى رئيسية تساعد فى كشف عن ملابسات القضايا والجرائم

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 02:30 ص
تعرف على 5 معامل طب شرعى رئيسية تساعد فى كشف عن ملابسات القضايا والجرائم معامل الطب الشرعى - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم
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للأطباء الشرعيين دورا كبيرا فى الكشف عن لغز الجرائم الكبيرة، ووضع السناريوهات الخاصة عن كيفية حدوثها، والذين يعتمدون فيها على التحاليل التى تقوم بها المعامل الطبية الشرعية، التابعة لمصلحة الطب حيث تساعد على كشف ملابسات القضايا والجرائم والتعرف على الجناه وهوية المجهولين وتحديد النسب فى قضايا البنوة  والتى من اهمها تحليل الـ "DNA" وتحليل الأنسجة والخلايا.

 

وهناك 5 معامل رئيسية للطب الشرعى هى :

معمل الحمض النووى

تختص هذه الوحدة بإجراء أبحاث مقارنة البصمة الوراثية عن طريق استخلاص الحمض النووى من مختلف أنواع العينات مثل الدماء سواء كانت سائلة أو على الأسطح أو على القماش والحيوانات المنوية والأنسجة والشعر والأظافر ..ألخ وتساهم أبحاث مقارنة البصمة الوراثية فى حل قضايا مختلفة منها قضايا القتل، الاغتصاب، هتك العرض، الاستعراف، إثبات النسب وتحديد الجنس كما يساهم فى الاستعراف على الأشلاء فى الكوارث والحوادث الجسيمة.

 

معمل تحليل الأنسجة

يقوم معمل تحليل الأنسجة والخلايا (أو الهستوباثولوجى وسيتولوجى) بفحص دقيق لعينات أنسجة أو خلايا من المتوفين أو من الأحياء أطراف القضايا حيث يقوم المعمل بفحص الأنسجة ظاهريا و تحليلها وفحصها مجهرياً (باستخدام الميكروسكوب).

 

وذلك للوصول إلى معلومات طبية تفيد فى كشف الحقائق والمعلومات ومنها :

 - المشاركة فى تحديد أسباب الوفاة مع الطب الشرعى الميدانى عما إذا كانت مرضة أو إصابية.

 - تحديد حالته المتوفى الصحية عند الوفاة.

 - كشف الأخطاء الطبية.

 - البت فى المنازعات أخطاء التشخيص بين الأطباء.

- تحليل عينات الإجهاض.

 

معمل السيرولوجى

معمل السيرولوجى متخصص فى تحليل الدماء أو المنى المتواجد فى مسرح الجريمة أو ملابس أطراف القضايا ومقارنها مع المشتبهه فيهم، وكذلك عمل بعض التحاليل الطبية الخاصة بالقضايا.

 

معمل البكتيريا

يختص معمل البكتيريا فى بحث القضايا التى بها شبه عدوى بكتيرية أو تسمم بكتيرى.

 

الذكورة

يختص وحدة الذكورة بالفصل فى القضايا المتعلقة بالقدرة الجنسية من حيث وجود عنه من عدمة أو قدرة على الإنجاب من عدمه سواء كان السبب عضوى أو إصابى أو ما شابه، وأيضا الفصل فى قضايا المسئولية الطبية والتى تؤثر على حالة الشخص الجنسية كما يمكن الفصل فى قضايا تحديد الجنس "سواء ذكر أو أنثى " أو "تحويل الجنس من ذكر إلى أنثى والعكس".


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