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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 08:22 ص
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تعرف على حجم مشروعات وأعمال القطاع العام فى 10 أرقام

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 08:00 ص
تعرف على حجم مشروعات وأعمال القطاع العام فى 10 أرقام مشروعات اقتصادية
كتبت- هبة حسام
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شهدت مشروعات وأعمال القطاع العام/ الأعمال زيادة فى قيمتها خلال العام المالى 2016/ 2017، مقارنة بالعام المالى السابق له 2015/ 2016، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمشروعات الإنشائية المنفذة من قبل شركات القطاع العام خلال العام المالى 2016/ 2017 نحو 27.1 مليار جنيه، مقابل 23.9 مليار جنيه قيمة المشروعات المنفذة فى العام المالى 205/ 2016، بزياة 13.4%.
 
 
وبحسب بيانات رسمية حديثة صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ننشر أهم 10 أرقام توضح حجم أعمال شركات القطاع العام/ الأعمال خلال العام المالى 2016/ 2017، والتى تمثلت فى التالى:
 
1- ارتفع عدد شركات القطاع العام المنفذة لمشروعات من 21 شركة خلال العام المالى 2015/ 2016 إلى 25 شركة خلال العام المالى 2016/ 2017، بزيادة قدرها 19%.
 
2- ارتفعت قيمة ما تم تنفيذ من مشروعات إلى 27.132 مليار جنيه خلال العام المالى 2016/ 2017، مقابل 23.9 مليار جنيه خلال العام المالى 2015/ 2016.
 
3- بلغت قيمة الأجور النقدية والتأمينات الاجتماعية والمزايا العينية نحو 6.6 مليار جنيه خلال العام المالى 2016/ 2017، مقابل 5.8 مليار جنيه فى عام 2015/ 2016، بزيادة 13.4%. 
 
4- بلغت قيمة المستلزمات السلعية والخدمية المستخدمة فى تنفيذ المشروعات 19.4 مليار جنيه خلال العام المالى 2016/ 2017، مقابل 18.7 مليار جنيه للعام المالى 2015/ 2016، بزياة قدرها 3.7%.
 
5- بلغت قيمة الإيرادات المحققة 681.6 مليون جنيه خلال العام المالى 2016/ 2017، مقابل 563.1 مليون جنيه خلال العام المالى 2015/ 2016، بانخفاض قدره 21%.
 
6- بلغت القيمة المضافة الإجمالية 7.6 مليار جنيه خلال عام 2016/ 2017، مقابل 5 مليارات جنيه خلال العام المالى 2015/ 2016، بانخفاض بلغت نسبته 10.8%.
 
7- بلغت القيمة الصافية للأصول آخر العام  4.5 مليار جنيه عام 2016/ 2017، مقابل 4 مليارات جنيه عام 2015/ 2016، بزيادة 10.8%.
 
8- بلغت قيمة التكوين الاستثمارى للمشروعات تحت التنفيذ 404 مليون جنيه عام 2016/ 2017، مقابل 412 مليون جنيه عام 2015/ 2016، بانخفاض 2%.
 
9- بلغ عدد العاملين 117.538 عاملاً خلال عام 2016/ 2017، مقابل 113.228 عاملاً فى عام 2015/ 2016، بزيادة 3.8%.
 
10- بلغ عدد الآلات والمعدات المستخدمة فى المشروعات المنفذة 29.475 ألف آلة خلال عام 2016/ 2017، مقابل 33.032 ألف آلة عام 2015/ 2016، بانخفاض بلغت نسبته 10.8%.

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