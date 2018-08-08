تعرف على التحويلات المرورية ومواعيد غلق دائرى الوراق جزئيا لمدة 3 أيام

كتب عبد الرحمن سيد

أعلنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادى مدير الإدارة، إغلاق جزئى لطريق الدائرى لمدة 3 أيام بسبب أعمال تطوير للطريق ولمنزل النفق المؤدى للزراعى وذلك فى المسافة من نهاية كوبرى الوراق حتى تحصيل الموازين بالقرب من كمين باسوس فى الاتجاه القادم من الهرم حتى الزراعى وسط انتشار الخدمات المرورية.

وجائت مدة تنفيذ الاعمال ثلاثة أيام اعتباراً من الساعة 12:5 صباح الجمعة الموافق 10 أغسطس على أن تكون الأعمال خلال التوقيتات التالية، من الساعة الثانية عشر صباحاً حتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى، ويتم رفع الأعمال، على أن يتم غلق مدخل النفق المؤدى للطريق الزراعى خلال هذه المدة.

والأعمال عبارة عن قيام الشرطة المنفذة بأعمال كشف الطبقة الاسفلتية، وإعادة الرصف فى المسافة المشار إليها، وكذا المنزل المؤدى لنفق الطريق الزراعى، ومدخل النفق، حيث تم التنسيق مع الشركة على المنفذة على بدء أعمال الكشط والرصف بمنطقة مدخل النفق المؤدى من الطريق الدائرى اتجاه طريق الإسكندرية الزراعى الأمر الذى يستلزم غلق النفق أمام حركة المرور.

كما تم إجراء تعديلات على الحركة المرورية، بالنسبة للسيارات الملاكى والنقل الخفيف سيتم تحويل الحركة المرورية للنزول اتجاه ميدان المؤسسة ثم الدوران والعودة مرة أخرى لطريق الإسكندرية الزراعى اتجاه مناطق بها، وب النسبة لسيارات النقل الثقيل، والنقل بمقطورة سيتم منه نزولها اتجاه مناطق بنها الحر أثناء تنفيذ أعمال الكشط ووضع الاسفلت أعلى الطريق الدائرى فى المسافة المشار إليها سيتم استقطاع حارة واحدة لتنفيذ الأعمال وترك باقى عرض الطريق لحركة المرور.