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تعرف على أول تعليق لزوجة بشار الأسد بعد إصابتها بمرض السرطان

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 06:30 م
تعرف على أول تعليق لزوجة بشار الأسد بعد إصابتها بمرض السرطان أسماء الاسد
كتب سمير حسنى
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فى أول تعليق لأسماء الأسد، زوجة الرئيس السورى بشار الأسد، بعد الإعلان رسميا عن إصابتها بسرطان الثدى، قالت: "أنا من هذا الشعب الذى علم العالم الصمود والقوة ومجابهة الصعاب.. وعزيمتى نابعة من عزيمتكم وثباتكم كل السنوات السابقة".

 

جاء ذلك فى تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية السورية.

وكان المكتب الإعلامى فى رئاسة الجمهورية السورية، أعلن اليوم أن أسماء الأسد بدأت المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدى اكتشف مبكراً، وقال فى صفحته على فيس بوك: بقوة وثقة وإيمان.. السيدة أسماء الأسد بدأت المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدى اكتشف مبكراً".

وبحسب الصورة التى نشرها المكتب الإعلامى فإن أسماء تتلقى العلاج فى أحد المستشفيات العسكرية بدمشق.


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اسماء الاسد

زوجة بشار الاسد

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مرض السرطان

سرطان الثدى




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