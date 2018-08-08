تعرف على أكثر 7 أسباب تؤدى للموت وطرق التغلب عليها

كتب: أحمد علوى

قالت شبكة سكاى نيوز الإخبارية إن أكثر أسباب الوفيات ليست الحروب أو حوادث السير أو الجرائم كما يعتقد المرء، وإنما الأمراض، وأشارت إلى أكثر 7 مسببات للموت، التى يمكن نظريا التعامل معها.

أولا،

أمراض الكلى، فعلى سبيل المثال يعانى نحو 10% من الأمريكيين من أمراض الكلى المزمنة. قائلة إنه فى حال أصيب المرء بهذه الأمراض، عليه البدء بخطة علاج سريعة قبل استفحال الأمر.

ثانيا،

الخمول البدنى، يزيد بنسبة 20-30 فى المئة من خطر الموت مبكرا، ولتفادى ذلك يتطلب الأمر ممارسة نشاط بدنى كالمشى مثلا لمدة لا تقل عن 150 دقيقة فى الأسبوع.

وياتى ارتفاع نسبة الكوليسترول فى المرتبة

الثالثة

، ويعود ثلث الإصابات بمرض نقص تروية القلب إلى الكوليسترول العالى، وتناول طعاما صحيا ومراجع مستويات الكولسترول مرة كل 5 سنوات على الأقل.

وجاء مرض السكرى، فى المرتبة

الرابعة

، إذ أن النسبة المرتفعة وغير الطبيعية من الجلوكوز فى الدم يمكن أن تؤدى إلى الإصابة بمرض السكرى ومشكلات قلب مستعصية، ولتجاوز الأمر يفضل تناول طعام تنخفض فيه نسبة السكر، والإكثار من تناول المياه.

وخامسا

البدانة، فهى من أخطر مسببات الموت ويربط الأطباء دوما بين السمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكرى وبعض أنواع السرطانات، وحتى يتلافى المرء كل السيناريوهات المرعبة المتعلقة بهذا الأمر عليه المواظبة على الحركة وتناول الأكل الصحى الذى ينخفض فيه السكر للحفاظ على جسد رشيق.

كما يعتبر ضغط الدم المرتفع أهم تلك المشكلات، ويأتى فى المركز

السادس

، حيث يعانى واحد من كل 3 بالغين من مشكلة ضغط الدم المرتفع، ولذلك ينبغى تقليل كمية الصوديوم فى الدم وإجراء الفحوص الدورية.

واخيرا

التدخين، فيتسبب تدخين السجائر فى موت واحد من كل 5 أشخاص، ويمكن ببساطة تفادى التداعيات السلبية عبر الإقلاع عن التدخين.