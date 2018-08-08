تشميع 5 محلات ببورسعيد بداخلها ملابس مستوردة معدة للتهريب.. وغلق 7 آخرين

بورسعيد – محمد فرج

تواصل الجهات التنفيذية والأمنية استمرار الحملات المكثفة لتجفيف منابع التهريب للبضائع المستوردة بناء على تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد .

أسفرت الحملات عن تشميع 5 محلات من بينهم 3 محلات بحى مبارك وآخرين بأبراج النور بحى الضواحى فضلا عن إصدار قرارا يقضى بإغلاق ٧ محلات تزاول نشاط تخزين بضائع مستوردة معدة للتهريب بالمخالفة لشروط التراخيص .

كما اسفرت الحملة عن غلق وتشميع مخزن بشقة بمنطقة تعاونيات الجيزة بحى الزهور ومصادرة البضائع المهربة و اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بمعرفة رجال جمارك بورسعيد.