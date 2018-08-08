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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 08:16 ص
خالد صلاح
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تشميع 5 محلات ببورسعيد بداخلها ملابس مستوردة معدة للتهريب.. وغلق 7 آخرين

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 07:20 ص
تشميع 5 محلات ببورسعيد بداخلها ملابس مستوردة معدة للتهريب.. وغلق 7 آخرين جانب من المحال المغلقة
بورسعيد – محمد فرج
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تواصل الجهات التنفيذية والأمنية استمرار الحملات المكثفة لتجفيف منابع التهريب للبضائع المستوردة  بناء على تعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد .
 
أسفرت الحملات عن تشميع 5 محلات من بينهم 3 محلات بحى مبارك وآخرين بأبراج النور بحى الضواحى فضلا عن إصدار قرارا  يقضى بإغلاق ٧ محلات  تزاول  نشاط تخزين بضائع مستوردة  معدة  للتهريب بالمخالفة لشروط التراخيص .
 
كما  اسفرت الحملة عن غلق وتشميع مخزن بشقة بمنطقة تعاونيات الجيزة بحى الزهور ومصادرة البضائع المهربة و اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بمعرفة رجال جمارك بورسعيد.
 
 

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