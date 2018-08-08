تركيا تبعث وفدا رفيع المستوى لواشنطن لتهدئة التوترات بين البلدين

كتبت: إنجى مجدى

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بعث وفد رفيع المستوى، يرأسه وزير الخارجية الجديد سيدات عون، إلى واشنطن فى محاولة لرأب الصدع فى العلاقات بين البلدين.

وأوضحت الصحيفة فى تقرير على موقعها الإلكترونى، اليوم الأربعاء، أن المسئولين الأتراك يخططون للقاء نظرائهم الأمريكيين فى واشنطن لحل النزاعات القائمة بين البلدين، بما فى ذلك مصير القس الأمريكى المعتقل، أندرو برانسون، والخلافات التجارية.

وأضافت أن الأتراك باتوا يسعون لنزع فتيل سلسلة من المشاحنات الثنائية مع الولايات المتحدة التى فاقمت التوتر بينهم ودفعت العملة التركية إلى هبوط قياسى. وتطورت أزمة القس الأمريكى، الذى توجه له أنقرة اتهامات بالأرهاب والتآمر مع المعارض عبدالله جولن، حيث هددت واشنطن بفرض عقوبات على تركيا ما لم تطلق سراحه.