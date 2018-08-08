ترشيح رئيسة تشيلى السابقة لمنصب مفوضة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

الأمم المتحدة (رويترز)

قال دبلوماسيون، اليوم الأربعاء، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، اختار رئيسة تشيلى السابقة ميشيل باشيليت لمنصب مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان، ويحتاج تعيين باشيليت الآن إلى موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة.

وستتولى باشيليت المنصب خلفا للأردنى المفوه الأمير زيد بن رعد الحسين الذى يتنحى فى نهاية الشهر الجارى بعد أربع سنوات على رأس المفوضية التى مقرها فى جنيف.

وقال دبلوماسيون طلبوا عدم نشر أسمائهم إن أمينة محمد نائبة الأمين العام أبلغت مجموعة من السفراء بالقرار أمس الثلاثاء.

وقال فرحان حق المتحدث باسم الأمم المتحدة إنه يتوقع أن يخطر جوتيريس رئيس الجمعية العامة بقراره "قريبا جدا" مضيفا "فى هذه المرحلة، ليس لدى اسم لتأكيده أو إعلانه".

وأصبحت باشيليت، وهى إحدى ضحايا التعذيب إبان حكم الدكتاتور أوجستو بينوشيه، واحدة من أبرز رؤساء تشيلى منذ عودة البلاد للديمقراطية فى عام 1990.