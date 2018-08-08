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"تربية نوعية الإسكندرية" تحصل على اعتماد الهيئة القومية لضمان الجودة

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 02:14 م
"تربية نوعية الإسكندرية" تحصل على اعتماد الهيئة القومية لضمان الجودة جامعة الإسكندرية
الإسكندرية - هناء أبو العز
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حصلت كلية التربية النوعية، جامعة الإسكندرية، على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة، وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة المنعقد مؤخراً، والذى يتضمن اعتماد 9 كليات بالجامعات المصرية، وهو الاعتماد الأول للكلية على مدار تاريخها، لتصبح أولى كليات التربية النوعية على مستوى الجامعات المصرية التى يتم اعتمادها من قبل الهيئة القومية لضمان الجودة.
 
وصرحت الدكتورة فاتن مصطفى كمال لطفى عميدة الكلية، أن هذا الاعتماد ناتج لتضافر جهود جميع العاملين بالكلية من أعضاء هيئة تدريس وطلاب وإداريين، مما أدى لوصول الكلية لهذا المستوى المشرف للعملية التدريسية والبحثية وخدمة المجتمع، مؤكدة أن الوصول لهذه النتيجة هو ناتج للعديد من المحاولات التى تمت منذ إنشاء وحدة ضمان الجودة بالكلية، بدءاً من الحصول على مشروع الــ QAAP2 وهو مشروع إنشاء نظام داخلى للجودة بالكلية، وصولاً إلى مشروع الــ CIQAP وهو مشروع التطوير المستمر والتأهيل للاعتماد، سعياً للوصول لمرحلة الكمال فى استيفاء الوثائق الداعمة لمعايير التقويم المستمر والتأهيل للاعتماد والتى تبلغ عددها 14 معيارا، يتم وضعها من قبل الهيئة لخدمة محورى الفاعلية التعليمية والقدرة المؤسسية، والتى تهدف إلى تحقيق التطور 
والحداثة بالكلية، وفق المعايير المعترف بها دولياً، بحيث ينعكس ذلك على جميع الفئات المتعلقة بالكلية من عاملين وأعضاء هيئة تدريس وطلاب.

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