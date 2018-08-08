تداول 19 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى عدد سفن الحاويات والبضائع التي استقبلتها موانئ بورسعيد اليوم الأربعاء 19 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد ، دخول 4 سفن وخروج 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.

أما ميناء غرب بورسعيد، فقد شهد دخول سفينتين وخروج سفينة ومتواجد على الارصفة سفينة حاويات وسفينتين بضاعة عامة ومن المنتظر دخول سفينة .

وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.