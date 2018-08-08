تخصيص 21 مكتبا لتسهيل خدمات التموين فى شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

خصصت مديرية التموين بشمال سيناء،21 مكتبا على مستوى المحافظة لتقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين، وخاصة إضافة المواليد على البطاقات التموينية.

قال فتحى راشد أبوحمدة وكيل وزارة التموين بشمال سيناء، فى تصريح له اليوم الأربعاء، إن هذه المكاتب تشهد إقبالا كثيفا للغاية من المواطنين الراغبين فى إضافة المواليد على بطاقة التموين، وتقدم مديرية التموين بشمال سيناء كافة التيسيرات أمام المواطنين، بناء على توجيهات اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، وأهم خدماتها إضافة المواليد على بطاقات التموين والفصل الاجتماعى والنقل بين المحافظات واستخراج البطاقات التموينية الجديدة بحد أقصى 4 أفراد، وعدد من الخدمات الأخرى.

وأضاف وكيل وزارة التموين بشمال سيناء، أن هذه المكاتب موزعة بواقع 3 مكاتب فى مدينة العريش، و9 مكاتب فى مدينة بئر العبد، 3 مكاتب بالشيخ زويد، و3 مكاتب برفح، ومكتب بنخل وآخر بالحسنة ومكتب بالجفجافة، لافتا إلى أن مكاتب الشيخ زويد ورفح تستقبل المواطنين في ديوان عام المديرية، تيسيرا على المواطنين المنقولين من المدينتين والمقيمين فى مركز ومدينة العريش.

وقال إن وزارة التموين والتجارة الداخلية خصصت 24 ألف و400 استمارة لإضافة المواليد إلى محافظة شمال سيناء كمرحلة أولى، مشيرا إلى استقبال طلبات المواطنين حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل فى مختلف المكاتب التموينية علي مستوي المحافظة، وتم نشر لوحات إرشادية بالأوراق والمستندات والشروط المطلوبة لإضافة المواليد، فى كافة المكاتب التموينية، وقيام الموظفين بالرد على استفسارات المواطنين على مدار اليوم.