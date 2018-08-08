تحصين 68 ألف رأس ماشية وضبط 2205 عبوات أدوية بيطرية مخالفة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية فى بيان له، أن المديرية قامت بجهد كبير ومكثف خلال شهر يوليو 2018م ، لضبط سوق الدواء البيطرى بالمحافظة، وتم المرور على 11 عيادة بيطرية، ومركز بيع وتداول الأدوية البيطرية ومصنع للأدوية، ومخزن أدوية، وتحرير 10 محاضر مخالفة، وضبط 2205 عبوات و66 صنف أدوية مخالفة "أدوية مجهولة المصدر – أدوية منتهية الصلاحية – أدوية محظور استخدامها بيطرياً"، وتم عمل المحاضر اللازمة ومصادرة الأدوية المضبوطة .

ولضبط سوق اللحوم والأسماك بالمحافظة، شنت لجان التفتيش بالمديرية بمشاركة الجهات المختصة بالمحافظة (الرقابة التموينية ومباحث التموين والرقابة على الأغذية بمديرية الصحة) الحملات التفتيشية، وتم المرور على 251 محلا "محل جزارة وشادر – مطعم – ثلاجة ومحل لحوم مجمدة – محل وبائع فى السوق للأسماك – مجزر دواجن – مجزر حيوانات كبيرة – سوبر ماركت – هايبر ماركت" وتحرير 39 محضر مخالفة، وضبط 367 كجم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى".

وفى مجال الإرشاد والتوعية للمواطنين، تم عقد 184 ندوة إرشادية، بالإضافة إلى اللقاءات الإرشادية الجماعية والمكتبية (245 لقاء جماعى + 87 لقاء مكتبى) للتوعية بالأمراض الضارة بالثروة الحيوانية والأمراض المشتركة مع الإنسان، وفى مجال الأمراض المشتركة تم إجراء اختبار البروسيلا لـ 1832 رأس ماشية واختبار الدرن، لـ 1532 رأس ماشية.

وفى مجال الوقاية من الأمراض، تم تحصين 24 ألفا و64 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية، 762 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادى المتصدع، 33 ألفا و230 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدى، 10 آلاف و800 رأس ماشية ضد مرض جدرى الأغنام.

وفى مجال الوقاية من أمراض الدواجن، تم تحصين 15 ألفا، و500 طائر، ضد مرض أنفلونزا الطيور من خلال الوحدات البيطرية بالمزارع ولجان التحصين بالقرى .

وفى مجال الفحص والعلاج، تم فحص وعلاج 19 ألفا و502 رأس ماشية، بالوحدات البيطرية وتجريع 9 آلاف و176 رأس ماشية، لمكافحة الطفيليات الداخلية ورش 36 ألفا و976 رأس ماشية ) لمكافحة الطفيليات الخارجية .

وفى مجال المسح التناسلى الشامل، تم فحص وعلاج 8 آلاف و319 رأس ماشية إناث، وإجراء 708 عمليات تلقيح اصطناعى .