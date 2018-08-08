تحسن حالة "فلتاؤس المقارى" راهب الانتحار.. واستمراره بالرعاية المركزة

كتبت سارة علام

كشف مصدر طبى بمستشفى الأنجلو أمريكان التى يرقد فيها الراهب فلتاؤس المقارى الذى حاول الانتحار منذ أيام، إن حالة الراهب فى تحسن مستمر فقد تم نزع أنبوب الاكسجين بعد استقرار حالته ولكنه مازال تحت الملاحظة بالرعاية المركزة.

وقال المصدر الطبى لـ "اليوم السابع"، إن حالة الراهب أفضل كثيرا من الحالة التى وصل عليها للمستشفى وقد تم تجبيس الكسور فى ساقيه نتيجة السقوط من الدور الرابع مع وضعه تحت الملاحظة لحين نقله لغرفة عادية حيث تبدأ مرحلة استجوابه من قبل رجال الشرطة.

فيما فرضت المستشفى سياجًا من السرية حول حالة الراهب ورفضت إدخال الصحفيين ومنعت هيئتها الطبية من الإدلاء بأية تصريحات بشكل معلن للصحافة.

وواصلت أسرة الراهب التواجد أمام غرفته، حيث ظهر عمه فى محيط الغرفة بالدور الثانى، بعدما أبدى خوفه على حياته من جراء ما يحدث فى دير الأنبا مقار عقب مقتل رئيسه الأنبا إبيفانيوس.

كما ظهر أفراد ورجال المباحث فى المستشفى وتواصلوا مع الآباء الرهبان المرافقين للراهب فلتاؤس وأكدوا ضرورة إعلامهم فور إفاقته.