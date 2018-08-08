تحرير 60 قضية تموينية متنوعة فى حملة مكبرة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة تموينية مكبرة برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين، وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية، تحت إشراف اللواء سمير أبوزامل مدير أمن المنوفية، وبرفقة بعض مفتشى المديرية، للمرور على المنشآت العامة بدائرة المحافظة.

وأسفرت الحملة عن تحرير60 قضية تموينية بين عدم إعلان أسعار، ومستودعات غاز، ومنها ضبط 9 طن أرز، 5 طن دقيق مجهول المصدر بمخزن سلع غذائية بمدينة شبين الكوم.

كما شنت إدارة المرور بالمحافظة، حملة مرورية برئاسة العميد محمد لبنه مدير إدارة المرور بالمحافظة، وتحت إشراف المقدم تامر الأقصرى رئيس وحدة مرور السادات.

وأسفرت الحملة عن تحرير 1668 مخالفة مخالفة متنوعة عبارة عن تحرير 124 مخالفة سحب رخصة قيادة وتسيير، 172 مخالفة انتظار خاطئ، وضبط 50 دراجة نارية بدون لوحات، بالإضافة لـ 18 حالة تحدث فى المحمول، حالة تصالح فورى، وضبط مخالفات على نموذج 125، وضبط 1110 مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أسفرت الحملة، عن فحص 12 سيارة مهملة فى ميادين المحافظة خوفا من احتوائهم على مواد متفجرة.

وشنت مديرية الأمن حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بدائرة المديرية، والتى أسفرت جهودها عن تنفيذ قرارات إزالة فورية تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية، 13 قرار تعدى على منافع الرى، 8 قرارات تعدى على منافع السكة الحديد، بإجمالى مساحة 4168 متر تقريبا.