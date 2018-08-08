تحرير 35 محضر وضبط 1430كجم لحوم منتهية الصلاحية بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

قال المحاسب عاطف الجمال وكيل وزراة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية ، أن المديرية قامت بشن عدة حملات تموينية علي الأسواق والمحلات التجارية بنطاق المحافظة خلال شهري يونيو ويوليو 2018 .

يأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية ، بتشديد الرقابة علي الأسواق وتكثيف الحملات التموينية ، وإستعداداً لإستقبال عيد الأضحي المبارك لضمان جودة المنتجات حفاظاً علي صحة المواطنين .

وأسفرت الحملات عن ضبط 1043 كجم لحوم مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وتحرير عدد 4 محاضر مخالفه بقويسنا، وكذا تحرير عدد 3 محاضر وضبط 378 كجم لحوم مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بناحية شبين الكوم .

وفي ذات السياق تم تحرير عدد 28 محضر بمراكز تلا، الشهداء ، منوف تنوعت ما بين غش تجاري وسلع مجهولة المصدر، وممارسة نشاط بدون ترخيص وعدم إعلان عن أسعار وتجميع مواد بترولية وإسطوانات غاز وبيع بأزيد من السعر الرسمي وخبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات ، وعدم إعلان عن مواعيد الإنتاج والتشغيل الخاصة بالمخبز، وعدم الإحتفاظ بسجلات حركة الدقيق الخاصة بالمخبز.

من جانبه شدد السكرتير العام ، بضرورة تكثيف الحملات التمونية والمرور علي أسواق اللحوم ومنافذ بيعها ومحلات الجزارة حفاظاً علي إستقرار الأسعار ومنع حدوث أي زيادات أو تلاعب فيها ، بهدف حماية المواطنين من السلع مجهولة المصدر والتصدي لغلاء التجار والتلاعب بقوت الشعب ، موجهاً بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفات أو تلاعب.