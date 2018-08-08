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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 11:53 ص
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تحرير 2386 مخالفة مرورية وضبط 960 متهمًا هاربًا من أحكام فى حملة بالبحيرة

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 09:56 ص
تحرير 2386 مخالفة مرورية وضبط 960 متهمًا هاربًا من أحكام فى حملة بالبحيرة ضبط متهمين - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة ، اليوم حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.

أسفرت تلك الحملة عن ضبط 960 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس .

كما تم تحرير 2386 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع، والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية، كما تم رفع وإزالة 442 إشغال طريق ثابت ومتحرك بالبحيرة.

كما نفذت مديرية أمن البحيرة، بالإشتراك مع مديرية التموين، برئاسة المهندس كمال راشد، حملة مكبرة لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة، وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

أسفرت تلك الحملة عن ضبط "محمد .خ.ا" 40 سنة صاحب مصنع الأقصى للحلويات كائن شارع المحكمه، عزبة خالد قسم كفر الدوار، لقيامة بإدارة المصنع بدون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة، وضبط بحوزته 3000 قرص مشبك زنة القرص 100 جرام، 500 كيلو عسل جلوكوز، "فاطمه .ا.ا" 38 سنة صاحبة مصنع الأقصى للحلويات بدون ترخيص، كائن شارع المحكمه عزبة خالد قسم كفر الدوار، لقيامها بحيازة وتصنيع حلوى ماركة توندام منتج نهائى بدون بيانات وعلامات تجاريه، وإستخدام فول سودانى فى تصنيع الحلوى منتهى الصلاحية، وضبط بحوزتها 120 كيس حلوى توندام ، 50 كيلو فول سودانى.

كما تم ضبط "خميس .ا.ا" 63 سنة صاحب مصنع الأقصى للحلويات، كائن شارع المحكمه عزبة خالد قسم كفر الدوار، لقيامة بحيازة جوز هند مجهول المصدر، وزبيب بدون بيانات، وعلامات تجاريه وإستخدامها فى عملية تصنيع الحلويات، وضبط بحوزته 375 كيلو جوز هند وزبيب، "شعبان .ا.ا" 44 سنة صاحب محطة وقود سيارات بدون ترخيص كائنه بقرية صفط الحريه مركز إيتاى البارود لإدارته المحطه بدون ترخيص، وقيامه بتجميع كميات من المواد البترولية المدعمه لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه، وضُبط بحوزته كمية 4000 لتر مواد بترولية مدعمة.

 


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