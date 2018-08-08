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تحرير 1612 مخالفة مرورية وضبط 3 سائقين لتعاطيهم المخدرات خلال حملة مرورية بمطروح

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 04:35 ص
تحرير 1612 مخالفة مرورية وضبط 3 سائقين لتعاطيهم المخدرات خلال حملة مرورية بمطروح حملة مرورية - أرشيفية
مطروح _ حسن مشالي
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نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 1612 مخالفة مرورية وتحصيل 22 ألف و 500 جنيه غرامات فورية وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات أثناء القيادة.
 
قال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى، أن الحملات المرورية تمركزت في عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 259 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة، وضبط 5 تروسيكل بدون لوحات معدنية وبدون رخص تسيير.
 
كما تم أخذ عينات عشوائية من 35 من قائدى السيارات، أثبتت نتائج التحاليل تعاطى 3 من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لعرضهما على النيابة العامة.
 
وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.
 
 

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