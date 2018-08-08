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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 03:18 م
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تحرير 1500 مخالفة مرورية فى حملات مكبرة بمراكز الوادى الجديد

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 01:52 م
تحرير 1500 مخالفة مرورية فى حملات مكبرة بمراكز الوادى الجديد حملة مرورية - أرشيفية
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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نفذت إدارة مرور الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، حملات مرورية مكبرة على مستوى مراكز المحافظة لضبط المخالفات المرورية، والتى أسفرت عن تحرير 1500 مخالفة ومحضر متنوع، والتى اشتملت على تحرير 295 مخالفة قيادة مركبات ودرجات نارية بدون رخص قيادة وتسيير، و195 مخالفة قيادة بدون ارتداء حزام الأمان، و210 مخالفة متنوعة ما بين عدم حيازة وحدة اطفاء و1000 مخالفة نموذج 125 مرور .
 
وأصدر اللواء محمد كمال سالم مدير أمن المحافظة، توجيهاته بتكثيف الحملات المرورية وتحقيق الانتشار السريع على مستوى كافة المدن، بهدف ضبط الايقاع المرورى وضبط المخالفات المرورية بكافة أشكالها، وتشديد الرقابة على المناطق الاكثر ازدحاما والمنافذ الحيوية لرصد كافة المخالفات بأنواعها.

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