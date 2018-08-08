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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 02:36 م
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تحريات انتحار شاب داخل مصحة إدمان بالهرم: يعانى من أزمة نفسية ولا شبهة جنائية

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 02:05 م
تحريات انتحار شاب داخل مصحة إدمان بالهرم: يعانى من أزمة نفسية ولا شبهة جنائية محكمة -أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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كشفت تحريات الأجهزة الأمنية التى تسلمتها النيابة العامة بشأن انتحار شاب داخل مصحة "الإيمان" لعلاج الإدمان بمنطقة حدائق الأهرام، عدم وجود شبهة جنائية حول الحادث، وأن المتوفى انتحر لمروره بأزمة نفسية أثناء تلقيه العلاج.
 
 
 
واستعجلت النيابة العامة تقرير الطب الشرعى الخاص بوفاة المجنى عليه، للوقوف حول ظروف وملابسات الوفاة، فضلا عن تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.
 
 
 
تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا يفيد انتحار أحد الأشخاص داخل مصحة لعلاج الإدمان، فانتقل المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم إلى محل الواقعة، وتبين أن طالب يبلغ من العمر 26 عاما انتحر بشنق نفسه مستخدما ملاءة سرير، وباستدعاء والده وجه اتهاما لاثنين من مشرفى المصحة بالتسبب فى انتحار ابنه، وتم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
 
 
 

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