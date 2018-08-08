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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 04:21 م
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تجديد حبس متهم 15 يوما فى قضية مقاطعة الانتخابات الرئاسية

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 03:20 م
تجديد حبس متهم 15 يوما فى قضية مقاطعة الانتخابات الرئاسية قفص اتهام- أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس إسلام خليل، 15 يوما على خلفية التحقيقات فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور. 
 
 
ويواجه المتهم بالقضية 482 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، اتهامات الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون هدفها التحريض على مقاطعة الانتخابات الرئاسية 2018، نشر أخبار كاذبة.
 
 
وأسندت النيابة إلى المتهم جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
 
 
 كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

 


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