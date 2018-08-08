تجديد حبس متهمتين لمدة 15 يوما احتياطيا بتهمة التجمهر فى "أحداث المترو"

كتبت أمنية الموجي

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس متهمتين لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهما بمعرفة النيابة، على خلفية أحداث التجمهر والعنف التى شهدتها بعض محطات مترو الأنفاق مؤخرا.

وأسندت النيابة إلى فريدة عاطف ونفسية عبد الوهاب المتهمتين بالقضية 718 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة بأحداث المترو، وارتكابهما لجرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات.

والمتهمتان بالقضية قد ألقيا القبض عليهما وأحيلتا إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق، وذلك لارتكابهما أعمال التجمهر والعنف داخل محطات مترو الأنفاق ومقاومة السلطات العامة به، وذلك فى أعقاب قرار زيادة قيمة تذاكر المترو لوقف الخسائر وتطوير العمل به.