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تجديد حبس زوج ابنة القرضاوى و10 آخرين فى تمويل الإرهاب 45 يوما

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 06:31 م
تجديد حبس زوج ابنة القرضاوى و10 آخرين فى تمويل الإرهاب 45 يوما القرضاوى
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأربعاء، تجديد حبس حسام خلف زوح ابنة القرضاوى و10 آخرين،فى اتهامها  بتمويل الإرهاب، فى القضية برقم 316 لسنة 2016، لمدة 45 يوما.

 

ويواجه المتهمان ارتكاب عدة جرائم تضمنت تولي قيادة وانضمام لجماعة إلى جماعة الإخوان الإرهابية التي تدعو إلى قلب نظام الحكم الاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، والتمويل لأنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة فى تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة.


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