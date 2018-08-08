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تأكيدا لـ"اليوم السابع"..رئيس WE:اتصالات مصر ستقدم خدمات الأرضى عبر شبكتنا

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 08:36 م
تأكيدا لـ"اليوم السابع"..رئيس WE:اتصالات مصر ستقدم خدمات الأرضى عبر شبكتنا المهندس احمد البحيرى
كتبت: هبة السيد
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تأكيدا لاتفراد "اليوم السابع"، أعلنت الشركة المصرية للاتصالات WE وشركة اتصالات مصر عن توقيعهما مذكرة تفاهم تعد الأولى من نوعها بين الشركتين وفى السوق المصرية لتقديم خدمات الصوت الثابت الافتراضى.

 

وتتضمن المذكرة جميع البنود الأساسية التى ستمهد لتوقيع اتفاقية تجارية، حيث ستقوم الشركة المصرية للاتصالات WE  بموجب تلك الاتفاقية بتمكين شركة اتصالات مصر من تقديم خدمات الصوت الثابت عبر شبكة الشركة المصرية للاتصالات WE الممتدة فى جميع أنحاء الجمهورية.

 

قال المهندس أحمد البحيرى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات  WE، أن توقيع أول مذكرة تفاهم مع اتصالات مصر لتقديم خدمات التليفون الأرضى، تعكس الفرص الحقيقية داخل سوق الاتصالات المصرى، وتساهم فى دعم علاقة الشراكة الاستراتيجية وحجم التبادل التجارى بين الشركتين، حيث بدأت الشركة المصرية للاتصالات WE فى جنى ثمار الاستثمارات الضخمة التى ضختها لتطوير البنية التحتية وزيادة انتشارها داخل مصر، والذى انعكس ايجابيا على مستوى الخدمات المقدمة لعملائنا من الأفراد والمؤسسات والمشغلين الاخرين ويؤكد حرصنا على تقديم الأفضل للسوق المصرية".

 

وقال المهندس حازم متولى الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات مصر:أن الاتفاقية تمثل إضافة حقيقية للشركتين، وتأتى فى إطار التعاون المثمر بيننا، وبتوقيع هذه المذكرة تصبح اتصالات مصر مشغلاً متكاملاً لخدمات الاتصالات "صوت وانترنت أرضى ومحمول" وسوف تشهد المرحلة القادمة مزيد من العروض والخدمات التى تلبى كافة احتياجات العملاء من خلال مشغل واحد وبأعلى جودة ممكنه بسبب امتلاك اتصالات مصر أحدث شبكة وأحدث تكنولوجيا".

 

وتأتى مذكرة التفاهم فى ضوء تعزيز التعاون بين الشركتين لتحقيق مكاسب مشتركة لهما والذى سيؤدى بدوره إلى إثراء السوق المحلى عن طريق تنوع العروض والخدمات المقدمة فى سوق الاتصالات.

 

وتحقق مذكرة التفاهم الاستفادة لشركة اتصالات مصر من خلال قيامها بتقديم خدمة جديدة لعملائها وهى خدمة الصوت الأرضى بينما ستعزز إيراد وحدة أعمال المشغلين للشركة المصرية للاتصالات WE مدفوعا بالزيادة فى عملاء شركة اتصالات مصر المشتركين بالخدمة الجديدة.

 

 


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