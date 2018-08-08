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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 02:34 م
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تأجيل محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 60مليون جنيه من أموال الدعم لـ 3 ستمبر

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 02:00 م
تأجيل محاكمة المتهمين بالاستيلاء على 60مليون جنيه من أموال الدعم لـ 3 ستمبر محكمة -أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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قررت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، تأجيل محاكمة مسئولين بشركة سمارت للكروت الذكية، بتهمتى الكسب غير المشروع، والاستيلاء على 60 مليون جنيه من أموال الدعم لجلسة 3 ستمبر للمرافعة.
 
 
عقدت الجلسة بعضوية المستشارين إيهاب الطنطاوى، ومحمد بسيونى، أمانة سر صلاح مصطفى وجاد كنعان.
 
 
وتضم قائمة المتهمين "أحمد.م.م"، 45 سنة مدير عام مشرف على قطاعات تكنولوجيا المعلومات والمبيعات والتسويق وتنمية الأعمال والموارد البشرية بالشركة، و"هانى.م. أ"، 38 سنة، مدير عام عمليات التشغيل والتخطيط والشئون المالية والإدارية بالشركة.
 
 
وكانت هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة تحقيق كسب غير مشروع قيمته 60 مليون جنيه الناتج عن ارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى بأموال الدعم المخصصة من الدولة لمحدودى الدخل والمتعلقة بالسلع الغذائية والخبر المدعم وجرائم غسل الأموال.
 

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