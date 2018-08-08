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بنك قناة السويس يستهدف زيادة الفروع إلى 50 خلال الربع الأول من 2019

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 03:38 م
بنك قناة السويس يستهدف زيادة الفروع إلى 50 خلال الربع الأول من 2019 حسين رفاعى
كتب أحمد يعقوب
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كشف حسين رفاعى رئيس بنك قناة السويس، عن خطط البنك التوسعية خلال الفترة المقبلة، قائلا إن فروع البنك وصلت إلى 39 فرعا، وخلال الربع الأول من العام المقبل ستصل إلى 50 فرعا، مضيفا أنه سيكون لدينا تواجدا أكبر بمحافظات القاهرة بمناطق مدينة نصر و6 أكتوبر، والإسكندرية بفرعين جدد، بالإضافة إلى محافظات الصعيد وإقليم قناة السويس إذ افتتحنا فرع ثانى بمحافظة الإسماعيلية وتقدمنا لافتتاح فرع جديد بالإسماعيلية الجديدة".

وأضاف رفاعى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على هامش اجتماع البنوك المركزية الأفريقية، اليوم الأربعاء بمدينة شرم الشيخ، أن البنك لديه 7 فروع بإقليم قناة السويس، وهو ما يدعم خطط البنك لتمويل مشروعات قناة السويس، خاصة وأن منطقة قناة السويس هى الأمل لمستقبل مصر، ونجحت خلال الفترة الماضية فى اجتذاب الكثير من المستثمرين الجاديين الذين يعملون فى مناطق واسعة من المنتظر أن تجتذب استثمارات كبيرة، والبنك سيتواجد ليدعم تلك الاستثمارات.

 

 


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