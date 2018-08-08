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بناء الأنسان أولا.. تعرف على خطة الحكومة لنشر ثقافة العلوم والابتكار بين الشباب

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 06:00 ص
بناء الأنسان أولا.. تعرف على خطة الحكومة لنشر ثقافة العلوم والابتكار بين الشباب مجلس الوزراء - أرشيفية
كتبت : نورا فخرى
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وضعت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، برنامجًا لنشر ثقافة العلوم والابتكار، سعيًا لتهيئة بيئة مشجعة للبحث العلمى والتعليم الإبداعى، من خلال استحداث وتطوير بعض البرامج والمشروعات والحملات والبرامج القومية التى تتواكل مع التكنولوجيا وتتلاقى ومتطلبات الشباب والنشء، وذلك فى إطار توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعزيز منظومة بناء الإنسان.

 

وتتمثل أهم مكونات هذا البرنامج، مواصلة برنامج جامعة الطفل بمشاركة المحافظات المصرية و31 جامعة حكومية وخاصة، وقد شارك فى دورات الثلاث سنوات السابقة فى الفترة من (2015 – 2017) نحو 10 آلاف طالب.

 

كما تستهدف الحكومة، تفعيل برامج أكاديمية الشباب المصرية للعلوم، والتوسع فى المعارض الدولية للابتكارات، بالإضافة إلى تطوير إنشاء متاحف للعلوم فى كل من: طنطا وسوهاج والوادى الجديد.

 

وتسعى الحكومة أيضا، حسب خطتها، إلى إعداد الأفلام والمسلسلات والمواد التعليمية المبتكرة والمسلسلات ثلاثية الأبعاد مثل مسلسل الأزهر ومسلسل نور.


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