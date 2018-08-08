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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 06:25 ص
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بعد إقامة الزوجة دعوى خلع.. الزوج لمحكمة الأسرة: منها لله حماتى دمرت حياتى

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 06:00 ص
بعد إقامة الزوجة دعوى خلع.. الزوج لمحكمة الأسرة: منها لله حماتى دمرت حياتى محكمه الاسرة
كتبت أسماء شلبى
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وقف الزوج "مصطفى.ك.أ" البالغ 35 عاما، أمام محكمة الأسرة بزنانيرى بعد أن أقامت زوجته دعوى خلع ضده بعد مرور 47 يوما على زواجهم، ليصرخ الزوج أثناء جلسات تسوية المنازعات قائلا: "منها لله حماتى دمرت حياتى بسبب زنها"، ويطالب باسترداد حقوقه الضائعة بعد أن نجحت زوجته ووالدته بالاستيلاء على شقته ومنقولاته.

وتابع الزوج وهو يشكو جبروت زوجته فى الدعوى التى حملت رقم 4678 لسنة 2018: أنا أعمل طبيب بأحد المستشفيات الخاصة، وتزوجت بعد قصة حب وظننت أننى سأعيش فى سعادة ولكن أحلامى تبخرت بسبب سطو والدة زوجتى على حياتنا وتدخلها فى أخد القرارات الهامة التى تخصنى واستمر الوضع يسوء حتى استطاعت أن تنهى زواجنا خلال وقت قصير.

وأضاف الطبيب الشاب: 47 يوم كانت عبارة عن جحيم دمرت قصة الحب الكبيرة التى جمعتنى وزوجتى، بسبب زن حماتى وتدخلها فى كل كبيرة وصغيرة فى حياتنا لدرجة أنها دفعتنى بعد التعرض لجبروتها للتفكير فى الانتحار بعد أن فشلت فى دفعها بعيدا عن منزلنا وتحولت زوجتى من حبيبة إلى عدو ترفض سماعى وتلبية أى طلب وتعاملنى بعجرفة لتنشب بيننا خلافات زوجية حادة وتقوم وشقيقاها ووالداتها بالتعدى على ضربا وإجبارى توقيع كمبيالات ومستندات للتنازل عن شقتى وما فيها من منقولات لصالحها.

ويتابع: أقامت ضدى دعوى خلع ونفقة وتبديد بعد أن استولت على كل ممتلكاتى، وحاولت إقناعها بالعودة والتصالح ولكنها رفضت وقررت أن تخطب لأخر وهى ما تزال على ذمتى، وتغرقنى بالبلاغات والتهديدات حتى تعطل اتخاذى أى إجراءات قانونية ضد عنفها تجاهى.

 


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