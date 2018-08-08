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بعد إدانة زوجها فى قضية قتل.. ميادة: تركنى بـ3 أطفال دون مصدر للرزق

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 01:00 ص
بعد إدانة زوجها فى قضية قتل.. ميادة: تركنى بـ3 أطفال دون مصدر للرزق حبس
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"السجن لن يمنعنى من الوفاء لزوجى وتحمل مسئولية أطفالى الـ3 بعد الحكم عليه 25 عاما فى قضية قتل رغم مصيرهم المجهول" بتلك الكلمات بدأت "ميادة.م" تروى قصتها لـ”اليوم السابع” وتقول: تزوجت زوجى الذى يمتلك محل لبيع المشويات بمنطقة الجبل الأصفر بالمرج عن طريق الأهل،وعمرى لا يتعدى وقتها 24 عاما وبعشرتى له وجدته رجلا هادئ الطباع يحسن عشرتى ورزقنا الله بطفلين أكبرهم 4 أعوام وامتلاء البيت سعادة ولكن الحياة لا تسير دائما كما نتمناها ولعب القدر لعبته معنا وتغيرت ظروف حياتنا.

وتروى الزوجة سبب حبس زوجها وتقول كان زوجى داخل محله يقوم بتحضير الطعام وطهيه للبيع وفوجئ بمياه ترش عليه بغزارة من قبل أحد أصدقائه الذين يمتلكون محلا للنجارة، وعند مطالبة زوجى له بالتوقف عن رش المياه بتلك الطريقة رفض فوبخه زوجى ولم يعجب النجار تبويخ زوجى له وأحضر منشارا ليضربه به فحاول زوجى اعتراضه وتخويفه فقط بإحضار سكين يستخدمه فى الطعام إلا أن الشيطان كان متربصا لهم وقرر عدم الرحيل إلا وسالت الدماء أمامه وطعنه زوجى دون قصد ومات الرجل بطعنة نافذة بالبطن وعلى الفور قام زوجى بتسليم نفسه بقسم المرج.

وتضيف "ميادة" من هنا بدأت رحلت المعاناة حيث أنى كمن حاملا فى شهرى السادس وبعد حكم المؤبد على زوجى بدأوا أهل المجنى عليه فى ترهيب أطفالى والاعتداء علينا بالسب والضرب وقاموا بحرق شقتنا وسرقة ما تبقى من تحويشة العمر منادين أطفالى بى يا أولاد القاتل، وبالفعل قررت الرحيل وإنقاذ أطفالى مما يعانوه ولم أفكر غير أن أكون فى حضن الأهل المقيمين بمحافظة دمياط، ثم أنجبت طفلى الأخير بينهم دون وجود زوجى جانبى ومشاركته فرحتى بطفلى الأخير الذى سميته بإام أبيه، ومع مرور الوقت أبدا لى أهلى ضيقهم من تواجد أبنائى وتحمل مسئوليتهم المادية بحجه ضيق الرزق.

وتختتم الزوجة حديثها قائلة: تكررت رحلتى للقاهرة من جديد بحثا عن والد زوجى لمساعدة أحفاده وعندما ذهبت له ورفض مساعدتى، ولم أجد أمامى فى النهاية غير العمل بشهادة التمريض فى إحدى المستشفيات بالقاهرة وساعدنى راتبى فى ايجاد شقه بإحدى المناطق الشعبية بحى المرج.

وتشكو الزوجة عدم قدرتها على تحمل عبء الحياة وحدها فى ظل غياب الزوج، قائلة: دخلى لا يكفى إيجار ولا مصاريف مدارس لأبنائى .

 


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