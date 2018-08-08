برلمانى يتقدم بطلب لإحالة هيثم الحريرى للجنة القيم بعد ظهوره بقنوات الإخوان

كتب محمد صبحى

قال النائب عمرو أبو اليزيد عضو مجلس النواب، إن الظهور بقنوات الإرهاب جرم كبير يجب التصدى له بكل قوة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المنصوص عليها بالدستور واللائحة، مؤكدا أنه سيتقدم بطلب إلى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس لإحالة النائب هيثم الحريرى للجنة القيم للتحقيق معه بشأن ظهور بقنوات الإخوان، وضرورة إصدار تحذير لأى نائب من الظهور بالقنوات المتآمرة على الدولة المصرية.

وأوضح أبو اليزيد، فى تصريح لـ" اليوم السابع"، أن ظهور النائب هيثم الحريرى على قناة العربى التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، خاصة وأنه على علم بأن تلك القناة قائمة على تمويل الإرهابيين، وقيامة بمهاجمة الدولة المصرية وطرح أمور ومعلومات مغلوطة حول الأوضاع الداخلية المصرية.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن النائب له أدواته البرلمانية يتحدث من خلالها عند رصده أى خلل داخل المنظومة الحكومية أو أى أوضاع غير صحيحة فضلا عن أن الدكتور على عبد العال رئيس المجلس يمنحه فرصة أكثر من أى نائب للحديث فما الداعى للظهور بأحد القنوات الإرهابية وأن ذلك أمر يثير علامات الاستفهام حول المقابل من ذلك الظهور.