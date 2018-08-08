بدء نظر تجديد حبس زوج ابنة القرضاوى و10 آخرين فى تمويل الإرهاب

كتب إيهاب المهندس

بدأت، منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأربعاء، نظر تجديد حبس حسام خلف زوح ابنة القرضاوى و10 آخرين، فى اتهامها بتمويل الإرهاب، فى القضية برقم 316 لسنة 2016.

والتمس الدفاع الحاضر مع المتهمين إخلاء سبيلهم لعدم وجود أحراز واعترافات للمتهمين أمام جهات التحقيق.

ويواجه المتهمون ارتكاب عدة جرائم تضمنت تولي قيادة وانضمام لجماعة إلى جماعة الإخوان الإرهابية التى تدعو إلى قلب نظام الحكم الاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك، ومد الجماعة بتمويل أجنبى من دول خارجية، والتمويل لأنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة فى تصنيع المتفجرات لاستخدامها فى عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة.