بدء عمليات تغيير المفاصل بمستشفي الزقازيق العام

الشرقية - إيمان مهنى

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، إجتماع مع أخصائي قسم العظام بمستشفي الزقازيق العام وذلك اليوم الأربعاء ، للبدء في تفعيل إجراء جراحات تغيير المفاصل وتذليل كافة المعوقات لإجراء هذه العمليات بمستشفي الزقازيق العام ، بحضور مدير عام الطب العلاجي ، ومدير عام الشئون المالية والإدارية ، ومدير التموين الطبي بالمديرية ، وقام وكيل الوزارة بتذليل كافة المعوقات وسيتم البدء في هذه الجراحات أبتداء من الأسبوع القادم لخدمة أهالي محافظة الشرقية ورفع المعاناه عن كاهل المواطنين البسيط .

في سياق متصل قام فريق طبي من مستشفي الزقازيق العام ومستشفي حميات الزقازيق بالتوجه إلي دار التربية للبنين بالصيادين بمدينة الزقازيق لتوقيع الكشف الطبي علي نزلاء الدار حيث تم مناظرة 30 طفل في تخصصات الجراحة والأطفال والباطنة والحميات والجلدية وتم صرف العلاج اللازم لعدد 14 حالة من صيدلية مستشفى الزقازيق العام .

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