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باقة ورد واعتذار من الشعب الكويتى لعامل مصرى تعرض لإساءة المعاملة

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 10:06 ص
باقة ورد واعتذار من الشعب الكويتى لعامل مصرى تعرض لإساءة المعاملة محمد سعفان وزير القوى العاملة
محمود راغب
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أهدت سيدة كويتية حارس أمن مصرى، "باقة ورد" لتطييب خاطره مع بطاقة كتبت بها عبارة "اعتذار من الشعب الكويتي" وتكفّلها بمصاريف إقامة دعوى قضائية ضد الكاتبة الصحفية الكويتية "ل.أ" ، التي انتهكت خصوصيته وشهّرت به ، وفقا لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت الكاتبة الصحفية قد تلقت ردود فعل غاضبة وموجة عاصفة من الانتقادات بسبب تشهيرها بالوافد المصري بحجة أنه يرفع صوته بالقرآن بنشر صورته من دون إذن على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حيث انتقدت تصرفه برفع صوته في مكان الدوام بمؤسسة التأمينات بتلاوة القرآن.

 

تلقي وزير القوي العاملة ، محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت، حيث أشار المستشار العمالي أحمد يوسف، إلي أن مواطن كويتي وجه خطابا إلي   الكاتبة يبلغها فيه "أنه لو أذن لي هذا الإنسان المحترم برفع دعوى قضائية أو قرر رفعها ضدك أقسم بمن أحل القسم سأدفع تكاليف القضية كاملةً ولن أتأخر في رفعها ضدك.! فمن يدلني على هذا الشاب المصري المحترم (الشريف)."

 

كما أعلن أحد المحامين عن تكريم مالي للموظف المصري، مبديا استعداده لرفع دعوى قضائية مجانية ضد الكاتبة بتهمة التشهير به ونشر صورته دون إذن على التواصل الاجتماعي، قائلا: "أعلن عن تكريم هذا الرجل الفاضل بمبلغ مالي تقديراً له وبارك الله في من لديه معلومات عنه اتمنى يوصلها لي وسيتم تكلف أحد موظفيني للبحث عنه من أجل تكريمه.


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القوي العاملة

الشعب الكويتي

وافد مصري




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