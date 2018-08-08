انتداب المعمل الجنائى فى حريق داخل مستشفى بالمقطم

كتب أحمد إسماعيل

انتدبت نيابة الجمالية الجزئية، رجال المعمل الجنائى لفحص حريق شب داخل مستشفى الحسين لكشف ملابسات الواقعة، وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة.

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق داخل مستشفى فى منطقة المقطم وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى المستشفيات فى المقطم وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم إخماد الحريق، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.