اليونسكو تدين حادث اغتيال 3 صحفيين روس فى أفريقيا الوسطى

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أدانت أودرى أزولاى، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) اغتيال ثلاثة صحفيين روس فى جمهورية أفريقيا الوسطى ودعت إلى إجراء تحقيق فى ملابسات هذا الحادث.

ودعت أزولاى -وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية- اليوم (الأربعاء) السلطات المحلية "ألا تدخر جهدا" خلال قيامها بالتحقيق فى ملابسات الهجوم.

وأضافت المسئولة الأممية، فى بيان مكتوب: "إننى أُدين هذا الهجوم المرّوع الذى أُودى بحياة الصحفيين: أورخان دزيمال وألكسندر راستورجوييف وكيريل رادتشنكو".

من جانبها ، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يوم الجمعة الماضية، إنه سيتم منح جميع المساعدات اللازمة لأقارب الضحايا.

جدير بالذكر أن وزارة الخارجية الروسية كانت قد أفادت بأن مسلحين مجهولين قاموا باغتيال ثلاثة مواطنين روس يحملون بطاقات صحفية بالقرب من مدينة سيبوت بأفريقيا الوسطى.