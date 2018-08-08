video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 08 أغسطس 2018 02:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

اليونسكو تدين حادث اغتيال 3 صحفيين روس فى أفريقيا الوسطى

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 01:33 م
اليونسكو تدين حادث اغتيال 3 صحفيين روس فى أفريقيا الوسطى اليونيسكو
أ ش أ
إضافة تعليق

أدانت أودرى أزولاى، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) اغتيال ثلاثة صحفيين روس فى جمهورية أفريقيا الوسطى ودعت إلى إجراء تحقيق فى ملابسات هذا الحادث.

ودعت أزولاى -وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية- اليوم (الأربعاء) السلطات المحلية "ألا تدخر جهدا" خلال قيامها بالتحقيق فى ملابسات الهجوم.

وأضافت المسئولة الأممية، فى بيان مكتوب: "إننى أُدين هذا الهجوم المرّوع الذى أُودى بحياة الصحفيين: أورخان دزيمال وألكسندر راستورجوييف وكيريل رادتشنكو".

من جانبها ، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، يوم الجمعة الماضية، إنه سيتم منح جميع المساعدات اللازمة لأقارب الضحايا.
جدير بالذكر أن وزارة الخارجية الروسية كانت قد أفادت بأن مسلحين مجهولين قاموا باغتيال ثلاثة مواطنين روس يحملون بطاقات صحفية بالقرب من مدينة سيبوت بأفريقيا الوسطى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليونيسكو تدرس اعتبار الطهى فنا ثامنا معترفا به دوليا مثل الموسيقى والرسم

رئيس البرلمان يوجه رسالة حادة لليونيسكو: لا تزجوا بنفسكم فى مسائل سياسية (صور)

حبس فرد أمن سرق أجهزة "لاب توب" من مقر تابع لمنظمة اليونيسكو بـ6 أكتوبر

اليونيسكو

روسيا

اغتيال صحفيين روس

أفريقيا الوسطى

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة