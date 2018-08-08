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اليوم.. ورشة عمل للمجالس التصديرية حول إجراءات التخليص الجمركى

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 03:00 ص
اليوم.. ورشة عمل للمجالس التصديرية حول إجراءات التخليص الجمركى شرين حسنى المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للملابس
كتب – إسلام سعيد
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تنظم 7 مجالس تصديرية وهى "مجلس الصناعات الطبية، والأسمدة والكيماويات، الملابس الجاهزة، والغزل والمنسوجات، مجلس مواد البناء، والصناعات الهندسية، وتصديرى الأثاث" ورشة عمل خلال الفترة من 8 إلى 9 أغسطس الجارى.

وقالت المجالس فى بيان مشترك لها، إن الورشة تهدف إلى بناء قدرات المصدرين فى التعرف على القوانين واللوائح الجمركية وإجراءات التقييم والتبنيد الجمركى، فضلا عن أيسر الطرق للتخليص على البضاعة الواردة إلى الجمارك، وكيفية التعامل مع المشكلات التى تواجه المتعاملين مع الجمارك.


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