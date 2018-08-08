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اليوم..مصر للطيران تسير 24 رحلة لنقل 5400 حاجاً منهم أخر أفواج حجاج فلسطين

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 03:17 ص
اليوم..مصر للطيران تسير 24 رحلة لنقل 5400 حاجاً منهم أخر أفواج حجاج فلسطين مطار القاهرة
كتب محمود عبد الغنى
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 يشهد مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء إقلاع 24 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة، حيث من المقرر أن تسير الشركة 13 رحلة جوية إلى جدة لنقل 3100حاجا من بينهم أخر 3 رحلات لنقل حجاج فلسطين بالإضافة إلي حجاج قرعة القاهرة وتضامن الغربية والمؤسسة والحج السياحي وترانزيت أمستردام وبانكوك ودار السلام وبعثات وزارة الداخلية وعمل.
 
كما تسير مصرللطيران 11 رحلة جوية إلى المدينة المنورة لنقل 2300 حاجا من حجاج قرعة التنازلات والقليوبية وقرعة مجلس النواب وتضامن الجيزة والمركزية، وترانزيت لندن وميلانو وبانكوك وامستردام وتورنتو وحجاج باماكو وبعثة عمل.
 
 

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