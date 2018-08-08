اليوم..مصر للطيران تسير 24 رحلة لنقل 5400 حاجاً منهم أخر أفواج حجاج فلسطين

كتب محمود عبد الغنى

يشهد مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء إقلاع 24 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة، حيث من المقرر أن تسير الشركة 13 رحلة جوية إلى جدة لنقل 3100حاجا من بينهم أخر 3 رحلات لنقل حجاج فلسطين بالإضافة إلي حجاج قرعة القاهرة وتضامن الغربية والمؤسسة والحج السياحي وترانزيت أمستردام وبانكوك ودار السلام وبعثات وزارة الداخلية وعمل.

كما تسير مصرللطيران 11 رحلة جوية إلى المدينة المنورة لنقل 2300 حاجا من حجاج قرعة التنازلات والقليوبية وقرعة مجلس النواب وتضامن الجيزة والمركزية، وترانزيت لندن وميلانو وبانكوك وامستردام وتورنتو وحجاج باماكو وبعثة عمل.