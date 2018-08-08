اليوم.. انطلاق أخر رحلات مصر للطيران لنقل حجاج فلسطين والعودة 30 أغسطس

كتبت ــ رحاب نبيل

تنظم شركة مصر للطيران اليوم الأربعاء، أخر رحلات نقل حجاج فلسطين من الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي الي الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج، وذلك من منطلق الدور الريادى الذى تقوم به مصر للطيران في شمال القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.

صرحت مصادر مطلعة بالشركة، أنه من المقرر أن تنظم الشركة علي مدار اليوم الأربعاء، 3 رحلات خاصة لنقل حجاج فلسطين إلى جدة، حيث من المقرر أن تبدأ مرحلة العودة فى 30 أغسطس الجارى، وتنتهي في 2 سبتمبر 2018 المقبل.

جدير بالذكر، أن الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أكد أنه من المخطط أن تنقل مصر للطيران هذا الموسم 62 ألف حاج، بينهم ‏حجاج الترانزيت من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى الحجاج من الإخوة ‏الفلسطينيين وحجاج دولة مالى، وذلك على متن 325 رحلة جوية.