video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 08 أغسطس 2018 12:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

اليوم.. انطلاق أخر رحلات مصر للطيران لنقل حجاج فلسطين والعودة 30 أغسطس

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 10:57 ص
اليوم.. انطلاق أخر رحلات مصر للطيران لنقل حجاج فلسطين والعودة 30 أغسطس مصر للطيران - ارشيفية
كتبت ــ رحاب نبيل
إضافة تعليق
تنظم شركة مصر للطيران اليوم الأربعاء، أخر رحلات نقل حجاج فلسطين من الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي الي الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج، وذلك من منطلق الدور الريادى الذى تقوم به مصر للطيران في شمال القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.
 
صرحت مصادر مطلعة بالشركة، أنه من المقرر أن تنظم الشركة علي مدار اليوم الأربعاء، 3 رحلات خاصة لنقل حجاج فلسطين إلى جدة، حيث من المقرر أن تبدأ مرحلة العودة فى 30 أغسطس الجارى، وتنتهي في 2 سبتمبر 2018 المقبل.  
  
 جدير بالذكر، أن الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أكد أنه من المخطط أن تنقل مصر للطيران هذا الموسم 62 ألف حاج، بينهم ‏حجاج الترانزيت من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى الحجاج من الإخوة ‏الفلسطينيين وحجاج دولة مالى، وذلك على متن 325 رحلة جوية.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"غرة الشهور الهجرية" لم يسلم من الشائعات.. مزاعم برصد هلال ذو الحجة قبل موعده.. دار الإفتاء: "غير صحيح" والرؤية الشرعية تتم يوم 29 من كل شهر هجرى.. "البحوث الفلكية": بدايته فلكيا 12 أغسطس والعيد يوم 21

اليوم.. مؤتمر صحفى لوفد البعثة الإعلامية للحج بحضور مكرم محمد أحمد

اليوم..مصر للطيران تسير 24 رحلة لنقل 5400 حاجاً منهم أخر أفواج حجاج فلسطين

نادى القضاة ينظم ندوة دينية لبعثة الحج غدا

مصر للطيران

حجاج فلسطين

الأراضي المقدسة

الحجاج




لا تفوتك
تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة