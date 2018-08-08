"اليوم السابع": أسرار جديدة فى مقتل الأنبا إبيفانيوس وانتحار الراهب

تنشر جريدة "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، مجموعة من الموضوعات والملفات المهمة على رأسها، «فلتاؤس المقارى» يفيق من غيبوبته.. وحالته تستقر.. أسرار جديدة فى مقتل الأنبا إبيفانيوس وانتحار الراهب.. سر تراجع الكنيسة عن تجريد «يعقوب » من رهبانيته.





فيما يلى عناوين أهم موضوعات عدد الغد من "اليوم السابع"..



ـ «فلتاؤس المقارى» يفيق من غيبوبته.. وحالته تستقر.. أسرار جديدة فى مقتل الأنبا إبيفانيوس وانتحار الراهب.. سر تراجع الكنيسة عن تجريد «يعقوب » من رهبانيته





ـ السيسى لمحافظى البنوك المركزية الأفريقية: معاً نستطيع صنع واقع جديد لأفريقيا.. مصطفى مدبولى فى كلمة نيابة عن الرئيس: نتطلع لتحقيق اجتماعات البنوك المركزية قيمة مضافة لاقتصاد القارة السمراء.. والحكومة نفذت برنامجا طموحا للإصلاح



ـ نجوم الوطن العربى يهنئون «ملكة الإحساس».. إليسا وثقت رحلتها مع السرطان فى كليب «إلى كل اللى بيحبونى»





ـ اتحاد الكرة يخاطب الأمن لحضور 40 ألف مشجع مباراتى الأهلى والزمالك بالبطولة العربية



ـ جمعة مبارك الجنيبى سفير الإمارات بالقاهرة: مصر ستظل الركيزة الأساسية لمنظومة الأمن القومى العربى





ـ «الحماية المدنية» تسيطر على حريق سينما «ريفولى».. المعمل الجنائى والنيابة يجريان المعاينة بعد «التبريد»



ـ الصحافة تواجه اختبار «الورق» بـ«الدواء المر».. رؤساء تحرير المؤسسات الصحفية يوصون برفع أسعار بيع الجرائد أول سبتمبر.. وتشكيل لجنة لبحث منافذ توزيع جديدة





ـ داعشى يعترف بتورط شيوخ قطر: القطرى خالد سليمان يمول «داعش» بمليون دولار شهريا



ـ وسيط المصالحة مع «الإرهابية».. البرادعى «محلل» الإخوان برعاية أمريكية

ـ وزير الدفاع يلتقى مقاتلى الجيش الثانى الميدانى.. الفريق أول محمد زكى يشدد على ضرورة الانتباه إلى حروب المعلومات والشائعات التى تتعرض لها الدولة





ـ «مد مترو شبرا إلى قليوب» فى طريقه للخروج للنور.. اعتماد مكتب «سيسترا» الفرنسى للقيام بالأعمال الاستشارية



ـ «الصحة»: تطبيق التأمين الصحى الشامل ببورسعيد فى العام المقبل.. هالة زايد: كول سنتر للرد على استفسارات وحجز الكشف للمنتفعين.. وحملات إعلامية لتوعية المواطنين





ـ «التعليم» تكثف استعداداتها للانتهاء من تجهيزات «الوجبة المدرسية».. حصر أعداد الطلاب المستفيدين من الوجبة.. واختيار الشركات الموردة بعناية لضمان سلامة المنتج.. ومصادر: التغذية ستصل للطلاب مع بدء العام الدراسى الجديد وتأخير العام الماضى لن يتكرر



ـ نيابة الأموال العامة توجه 3 اتهامات لرئيس حى الهرم بالجيزة





ـ الفريق محمد فريد يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته للسودان



ـ مستشفيات القوات المسلحة تستقبل الحالات الحرجة لقوائم الانتظار



