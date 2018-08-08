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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 09:26 ص
خالد صلاح
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الهند تدشن أول نقطتى تفتيش على الحدود مع ميانمار

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 09:04 ص
الهند تدشن أول نقطتى تفتيش على الحدود مع ميانمار قوات الجيش الهندى
أ ش أ
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دشنت الهند اليوم الأربعاء أول نقطتى تفتيش دوليتين على الحدود بينها وبين ميانمار .

وقال نائب رئيس البعثة الهندية فى ميانمار سوميت سيث - فى تصريح خاص لوكالة أنباء سبوتنيك - إن نقاط التفتيش المعنية هى معابر (مورى - تامو وزوكهوتهار-ريخودار) الحدودية.
وأضاف سيث أنه " لن يطلب من الهنود الذين يسافرون إلى ميانمار الحصول على تصاريح خاصة لأنهم سيحصلون على تأشيرات إذا كان لديهم جواز سفر سارى المفعول، وسيسهل ذلك النقل والسياحة والتجارة بين البلدين".

وكان مجلس الوزراء الهندى قد أقر فى يناير الماضى الاتفاق بين الهند وميانمار لتدشين المعبر الحدودى البرى لتسهيل حركة الأشخاص على أساس امتلاك المسافر جوازات سفر صالحة وتأشيرة لتعزيز التفاعل الاقتصادى والاجتماعى بين البلدين.

وتشترك الهند بحدود برية مع ميانمار ، وتمر تلك الحدود عبر أربع ولايات شمال شرق الهند فى أروناتشال براديش ومانيبور وناجالاند وميزورام.

 

 


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