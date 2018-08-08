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النيابة توجه 3 اتهامات لرئيس حى الهرم أبرزها الرشوة واستغلال النفوذ

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 04:00 م
النيابة توجه 3 اتهامات لرئيس حى الهرم أبرزها الرشوة واستغلال النفوذ رئيس حى الهرم
كتب أحمد الجعفرى
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تواصل نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها مع اللواء إبراهيم عبد العاطى رئيس حى الهرم، حيث وجهت له ثلاثة اتهامات هى الرشوة واستغلال النفوذ والاخلال بواجبات وظيفته، وهى الاتهامات التى انكرها جميعًا ودفع الفريق القانونى الحاضر معه بعدم صحة الواقعة، وأنه تم الإيقاع بموكله.

 

وصل "عبد العاطى" لمقر النيابة العامة بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بجنوب الجيزة بمأمورية خاصة، وسط حراسة أمنية مشددة، وبصحبته فريقه القانونى، وفور وصوله تم إيداعه بالحجز الخاص بالمحكمة، ومن ثم عرضه على النيابة التى بدأت التحقيقات معه.

 

وكشفت التحقيقات الأولية أن رئيس حى الهرم، تفاوض حول استغلال نفوذه وسلطته بحكم منصبه، فى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال بعض العقارات المخالفة بدائرة حى الهرم والتابعة لأحدى شركات المقاولات، مقابل حصوله على مبلغ مالى، وأنه تم تسجيل تلك المفاوضات التى تمت بين المتهم والراشى، بمعرفة الأجهزة الرقابية وبناء على قرار صادر من النيابة العامة.

 

وكانت مصادر أفادت بإلقاء القبض على اللواء إبراهيم عبد العاطى، رئيس حى الهرم، متلبسا برشوة، وذلك عقب رصد تحركاته بالصوت والصورة، حيث ضبط داخل مكتبه بحى الهرم عصر أمس الثلاثاء.

 

وأكدت المصادر أن الجهات التى ألقت القبض عليه تحفظت على العديد من الأوراق الموجودة فى مكتبه، والهواتف المحمولة الخاصة به، فضلًا عن مبلغ الرشوة المالية الذى اتفق مع الراشى على تقاضيه مقابل، التغاضى عن تحرير مخالفات بناء لشركة المقاولات التابعة له.


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