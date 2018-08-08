النيابة تتحفظ على مبلغ الرشوة وهاتفى محمول فى قضية "رئيس حى الهرم"

كتب أحمد الجعفرى

أمرت نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة بالتحفظ على هاتفى محمول تم ضبطهما بحوزة اللواء إبراهيم عبد العاطى رئيس حى الهرم والمتهم بالرشوة واستغلال النفوذ والإخلال بمهام وظيفته، فضلًا عن المبلغ المالى الذى عرضه الراشى على المتهم مقابل التغاضى عن تحرير مخالفات البناء.

وقالت مصادر قانونية إنه من المقرر أن تخاطب جهات التحقيق، شركات الاتصالات، للاستعلام عن المكالمات الصادرة من وإلى المتهم، خلال الفترة التى وضع فيها تحت الرقابة عن طريق الأجهزة الرقابية، بأمر من النيابة العامة.

وكان "عبد العاطى" وصل لمقر النيابة العامة بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بجنوب الجيزة بمأمورية خاصة، وسط حراسة أمنية مشددة، وبصحبته فريقه القانونى، وفور وصوله تم إيداعه بالحجز الخاص بالمحكمة، ومن ثم عرضه على النيابة التى بدأت التحقيقات معه.

وكشفت التحقيقات الأولية أن رئيس حى الهرم، تفاوض حول استغلال نفوذه وسلطته بحكم منصبه، فى عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال بعد العقارات المخالفة بدائرة حى الهرم والتابعة لأحدى شركات المقاولات، مقابل حصوله على مبلغ مالي، وانه تم تسجيل تلك المفاوضات التى تمت بين المتهم والراشى، بمعرفة الأجهزة الرقابية وبناء على قرار صادر من النيابة العامة.

وكانت مصادر أفادت بإلقاء القبض على اللواء إبراهيم عبد العاطى، رئيس حى الهرم، متلبسا برشوة، وذلك عقب رصد تحركاته بالصوت والصورة، حيث ضبط داخل مكتبه بحى الهرم عصر أمس الثلاثاء.