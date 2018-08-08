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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 12:55 م
خالد صلاح
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النفط يتراجع بفعل انخفاض واردات الصين لكن عقوبات إيران تدعم السوق

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 10:53 ص
النفط يتراجع بفعل انخفاض واردات الصين لكن عقوبات إيران تدعم السوق نفط _ أرشيفية
رويترز
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تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعدما أعلنت الصين بيانات استيراد ضعيفة نسبيا بالرغم من أن السوق لا تزال تحظى بدعم من تراجع مخزونات الخام الأمريكية وفرض عقوبات على إيران.

وفي الساعة 0651 بتوقيت جرينتش تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت في عقود شهر أقرب استحقاق 15 سنتا أو 0.2 % إلى 74.50 دولار للبرميل.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتين إلى 69.15 دولار للبرميل، وارتفعت واردات الصين من النفط الخام قليلا في يوليو بعدما تراجعت في الشهرين السابقين، لكنها لا تزال من أدنى المستويات منذ بداية العام الحالي بفعل تراجع الطلب من المصافي المستقلة.

غير أن الأسواق لا تزال تحظى بدعم من فرض عقوبات أمريكية جديدة على إيران أمس الثلاثاء تستهدف مبدئيا مشتريات إيران من الدولار الأمريكي، المستخدم في تجارة النفط، وتعاملاتها في المعادن والفحم والبرمجيات الصناعية وقطاع السيارات، واعتبارا من نوفمبر ستستهدف واشنطن أيضا قطاع النفط الإيرانى.

وبعيدا عن العقوبات، تركز سوق النفط أيضا على السوق الأمريكية، حيث أعلن معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار ستة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من أغسطس إلى 407.2 مليون برميل.


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