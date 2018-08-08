المعمل الجنائى ينتقل لموقع حريق سينما ريفولى للوقوف على أسبابه

عبد الله محمود

انتقل منذ قليل رجال المعمل الجنائى إلى موقع حريق سينما ريفولى بمنطقة التوفيقية وسط القاهرة، وذلك استعدادا لإجراء المعاينة الحريق الذى شب بالسينما فى الساعات الأولى من صباح اليوم، وأسفر عن احتراق صالة العرض بالكامل و الدور العلوى للسينما، و ذلك للوقوف على ملابسات و أسباب الحريق.

وكانت منطقة التوفيقية قد شهدت فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء نشوب حريق هائل داخل سينا ريفولى بمنطقة التوفيقية وسط القاهرة، نتج عن الحريق احتراق معظم أجزاء السينما، وذلك عقب انتشار السنة اللهب إلى باقى السينما.

على الفور قام الأهالى بمحاولة إخماد النيران إلا أنهم فلشوا فى ذلك، وعلى الفور قاموا بإبلاغ إدارة الحماية المدنية التى قامت بالدفع بالعديد من سيارات الإطفاء لإخماد النيران ومحاصرة ألسنة اللهب.

كما انتقل اللواء هشام لطفى مساعد مدير أمن القاهرة إلى مكان الحريق، لمتابعة عملية إخماد النيران.

كما تم الدفع بالعديد من سيارات الإسعاف، استعدادا لاستقبال أى إصابات نتجت عن الحريق.