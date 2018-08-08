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الأربعاء، 08 أغسطس 2018 02:36 م
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المرور تعلن التحويلات بمحيط توسعة منزل الثورة على الطريق الدائرى مع السويس

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 02:03 م
المرور تعلن التحويلات بمحيط توسعة منزل الثورة على الطريق الدائرى مع السويس تحويلات مرورية بالطريق-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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أعلنت الإدارة العامة للمرور، أن الهيئة الهندسية للقوت المسلحة، ستبدأ منذ اليوم الأربعاء، فى أعمال الإصلاحات وتوسعة منزل الثورة على الطريق الدائرى مع السويس.
 
 
وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن سيتم عمل عدد من التحويلات المرورية لتيسير الحركة المرورية، بحيث يكون على القادم من المعادى والقاهرة الجديدة إلى منزل الثورة والماظة يسلك الطريق الداعم من مناطق كايروفستيفال، وعلى القادم من المعادى والقاهرة الجديدة اتجاة المرج ومسطرد يسلك الطريق الرئيسى على الدائرى.
 
 
كما تم تركيب علامات إرشادية وطواحين هوائية والدفع برجال المرور لمعاونة قائدى السيارات، وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.
 
 

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