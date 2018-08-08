المرور تضع حواجز حديدية بمحيط إصلاحات بمحور الشهيد بمدينة نصر لمنع الزحام

وضعت اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، حواجز حديدية بمحيط أعمال بمحور الشهيد فى مدينة نصر لمنع الزحام، حيث تجرى شركة مياه الشرب أعمال إنشاء 2 غرفة لزوم المياه العكرة لمشروع "إعمار اب تاون" مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط اﻷعمال لحين الانتهاء منها والتى ستكون على مرحلتين لمدة أسبوع.
وتشمل تلك المرحلة تمرير مواسير صلب على جانبى الطريق بمحور الشهيد للقادم من المقطم اتجاه مدينة نصر بجوار الطريق، وكذلك ما قبل بنزينة وطنية للقادم من مدينة نصر تجاه المقطم بالطريق البطيء لمدة أسبوع ليلا ونهارا وتستمر اﻷعمال حتى 11.30 مساء يوم الخميس الموافق 9/8/2018.
وتكثف الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة مع وضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.
عدد الردود 0
بواسطة:
ahmed
دى هي دى اللى موقفة الطريق
ياخوانا ارحمونا الطريق ده ملتقي 3 طرق وبيكون 3 حارات ونيجي نعدى من تحت الكوبري تلاقى عساكر مش فاهم حاجة حاطنيلك حواجز علشان تعدي عربية واحدة فقط مع ان بجانب الحواجز مفيش اى شغل حاجة تشل وبتاخدوا شتايم ودعوات كان مش هاين عليكم تشوفوا الطريق ماشى انا بكرر مرة اخري انهم حاطين حواجز ومفيش جنبها شغل