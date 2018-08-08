المرور تضع حواجز حديدية بمحيط إصلاحات بمحور الشهيد بمدينة نصر لمنع الزحام

كتب عبد الرحمن سيد

وضعت اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، حواجز حديدية بمحيط أعمال بمحور الشهيد فى مدينة نصر لمنع الزحام، حيث تجرى شركة مياه الشرب أعمال إنشاء 2 غرفة لزوم المياه العكرة لمشروع "إعمار اب تاون" مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط اﻷعمال لحين الانتهاء منها والتى ستكون على مرحلتين لمدة أسبوع.

وتشمل تلك المرحلة تمرير مواسير صلب على جانبى الطريق بمحور الشهيد للقادم من المقطم اتجاه مدينة نصر بجوار الطريق، وكذلك ما قبل بنزينة وطنية للقادم من مدينة نصر تجاه المقطم بالطريق البطيء لمدة أسبوع ليلا ونهارا وتستمر اﻷعمال حتى 11.30 مساء يوم الخميس الموافق 9/8/2018.

وتكثف الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة مع وضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة.