video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 08 أغسطس 2018 06:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المرصد السورى: طائرات بدون طيار تستهدف مطار الشعيرات العسكرى

الأربعاء، 08 أغسطس 2018 04:26 م
المرصد السورى: طائرات بدون طيار تستهدف مطار الشعيرات العسكرى سوريا
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، تعرض مطار الشعيرات العسكرى - الخاضع لسيطرة القوات السورية - بريف حمص الجنوبى الشرقى،  لهجوم بطائرات مسيرة عن بعد.

وذكر الموقع الرسمى للمرصد، أن عدة انفجارات هزت ريف حمص الجنوبى الشرقى تبين أنها ناتجة عن هجمات جوية عبر طائرات مسيرة، استهدفت مطار الشعيرات العسكرى،  وسط تصدى الدفاعات الجوية السورية للطائرات المسيرة، مشيرا إلى أنه لم يرد حتى الأن معلومات عن الخسائر البشرية.

وتعد هذه المرة الأولى التى يتعرض فيها مطار الشعيرات لهجمات من هذا النوع، إذ كانت هجمات الطائرات المسيرة تتركز على قاعدة حميميم الروسية فى سوريا.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على 7 أشخاص فى مقدونيا لمشاركتهم بالقتال فى سوريا والعراق

قوات سوريا الديمقراطية: المحادثات مع النظام لا تشمل الملف الأمنى

سوريا تفرض 25 جنيها على متر السيراميك المصدر من مصر

مقتل 16 داعشيا تسللوا من سوريا إلى العراق

فرنسا تعتقل شخصا لنيته السفر إلى سوريا بواسطة مركب شراعى

"الدفاع الروسية" ترصد 14 انتهاكا لوقف إطلاق النار فى سوريا خلال 24 ساعة

سوريا

أخبار عربية

مطار الشعيرات

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة