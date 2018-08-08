المرصد السورى: طائرات بدون طيار تستهدف مطار الشعيرات العسكرى

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أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، تعرض مطار الشعيرات العسكرى - الخاضع لسيطرة القوات السورية - بريف حمص الجنوبى الشرقى، لهجوم بطائرات مسيرة عن بعد.

وذكر الموقع الرسمى للمرصد، أن عدة انفجارات هزت ريف حمص الجنوبى الشرقى تبين أنها ناتجة عن هجمات جوية عبر طائرات مسيرة، استهدفت مطار الشعيرات العسكرى، وسط تصدى الدفاعات الجوية السورية للطائرات المسيرة، مشيرا إلى أنه لم يرد حتى الأن معلومات عن الخسائر البشرية.

وتعد هذه المرة الأولى التى يتعرض فيها مطار الشعيرات لهجمات من هذا النوع، إذ كانت هجمات الطائرات المسيرة تتركز على قاعدة حميميم الروسية فى سوريا.